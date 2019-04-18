В Качаловском театре поставили экспериментальный спектакль по стихам известных казанцев

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). 19 апреля в 11:00 в Качаловском театре пройдет итоговая репетиция спектакля «Зимний трамвай». Спектакль посвящен столетию образования ТАССР. «Зимний трамвай» создан на основе произведений татарстанских авторов, среди которых – Альбина Абсалямова, Сергей Говорухин, Айрат Бик-Булатов, Олеся Балтусова и многие другие, сообщает пресс-служба театра.





2, 4, 18 и 25 мая на Малой сцене театра им. Качалова состоится премьера экспериментального музыкально-поэтического спектакля. «Зимний трамвай» является слиянием театрального искусства, музыки и поэзии, это собранный из множества историй любви лирический рассказ о поиске счастья на фоне темы родного города, его поэтического видения.



Режиссером постановки выступил народный артист Татарстана Илья Славутский. Исполнителями стали заслуженные артисты РТ Елена Ряшина, Марат Голубев, Эльза Фардеева, Надежда Ешкилева, артисты инструментальной группы театра и другие актеры.





В постановке прозвучат стихи Альбины Абсалямовой, Сергея Говорухина, Айрата Бик-Булатова, Олеси Балтусовой, Алены Каримовой, Романа Солнцева, Натальи Тарвердян, Сергея Малышева, Артура Гарипова, Марка Зарецкого, Нурии Муллаевой, Глеба Михалева, Равиля Бухараева, Виля Мустафина, Алексея Остудина и многих других казанцев.

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