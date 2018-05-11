Новая ОЭЗ в Татарстане охватит Нижнекамский, Альметьевский и Лениногорский районы

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Новая особая экономическая зона в Татарстане охватит три района республики — Нижнекамский, Альметьевский и Лениногорский. Зарегистрировать ее планируется уже в этом году. Об этом журналистам рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Новая площадка будет располагаться на территории трех муниципальных районов — Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского. Сейчас ее называют „Нефтегазохимия“. Нам коллеги посоветовали взять короткое название. Есть рабочее название „Алма“. Это игра слов: Альметьевск и „алма“ — [по-татарски] „яблоко“», — поделился министр.

Общая площадь ОЭЗ составит 462 га. Она разместится на 39 земельных участках. Причем часть из них будет переведена из земель сельхозназначения в промышленность.

«Пока заявка на создание ОЭЗ в Минэкономразвития РФ еще не подана, но уже составлена дорожная карта. Заявка будет подаваться в соответствии с ней 1 июля текущего года», — отметил Абдулганиев.

Общий объем финансирования на создание инфраструктуры составит более 55 млрд рублей. Преимущество, это частные инвестиции, добавил он.

Так, для развития инфраструктуры для новой ОЭЗ рассматривается вариант строительства железной дороги. «Потребуется наладить железнодорожную инфраструктуру. У нас исторически сложилась достаточно непростая ситуация по железнодорожным путям сообщения. В Нижнекамске у нас „одноколейка“. Мы сейчас это и в рамках других проектов защищаем», – рассказал министр.

Для резидентов промплощадки будут действовать те же льготы, как и в других татарстанских ОЭЗ — «Иннополис» и «Алабуга». Базовым якорем для создания ОЭЗ и ее «локомотивом» выступит компания «Татнефть», заключил он.

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