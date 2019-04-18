Жители Елабуги смогут оценить работы участников конкурса «Арт-сабантуй»

(Елабуга, 18 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабугу привезли работы художников Волго-Уральского региона на тему «На седьмом небе от счастья». Это 30 картин участников конкурса «Арт-сабантуй», который ежегодно проводит благотворительный фонд «Татнефть».

Выбирать победителей будут татарстанцы, так как работы участников выставляются в городах республики. В Елабуге с картинами можно ознакомиться в городском Дворце культуры в течение трех дней.

Общий призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. За понравившуюся картину можно проголосовать непосредственно в местах работы передвижной выставки, опустив в урну бланк с номером. Также картину можно оценить на сайте www.art-sabantuy.ru//

Результаты будут известны 11 мая.

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