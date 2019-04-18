Татар-информ

18 апреля 2019, 20:28

Общество

Шествие «Бессмертного полка» в Елабуге в 2019 году пройдет до праздничного митинга

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Общество

Шествие «Бессмертного полка» в Елабуге в 2019 году пройдет до праздничного митинга

В день проведения мероприятия в городе будет ограничено дорожное движение.

(Елабуга, 18 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В исполкоме Елабужского района подробно рассказали о том, как будет проходить традиционная акция «Бессмертный полк» в Елабуге. Движение колонны 9 мая начнется в 10 часов утра от Дворца культуры, но, как отмечают организаторы, участникам акции нужно подойти раньше, сборы в 9:45.

Шествие направится по проспекту Нефтяников вниз к Шишкинским прудам и к стадиону «Молодежный». Здесь в 11 часов утра пройдет митинг, приуроченный ко Дню Победы. В связи с этим 9 мая с 8 утра на некоторых улицах Елабуги будет ограничено движение транспорта: ул. Казанская (от ул. Спасская до ул. Говорова), ул. Говорова (от пр. Нефтяников до ул. Набережная), ул. Гассара (от пр. Нефтяников до ул. Большая Покровская), ул. Спасская (от ул. Казанская до ул. Большая Покровская), Набережная (от ул. Спасская до памятника И. И. Шишкину).

Односторонним будет движение по улицам Городищенская, Набережная, Говорова. Как отмечают организаторы мероприятия, поворачивать направо с пр. Нефтяников на ул. Гассара будет нельзя. Кроме того, 9 мая с 7 утра и до 8 часов вечера в Елабуге будет установлено 12 временных дорожных знаков.

Отметим, колонна «Бессмертного полка» в этом году пройдет по Елабуге всего один раз, а именно с 10 часов от Дворца культуры, дальше участники шествия смогут присоединиться к митингу, приуроченному ко Дню Победы. Напомним, в прежние года акция «Бессмертный полк» проходила два раза, во время митинга на стадионе «Молодежный» и в 3 часа дня – в это время проводятся митингу по всей России.

 

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