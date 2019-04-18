Алиментщики Елабуги задолжали своим детям почти 49 млн рублей

(Елабуга, 18 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Общий долг по алиментам в Елабуге составляет почти 49 млн рублей. Об этом сегодня сообщили елабужские судебные приставы.

На сегодняшний день 105 злостных неплательщиков алиментов Елабуги объявлены в розыск, еще 193 алиментщикам ограничен выезд за пределы страны.

По словам приставов, еженедельно они обходят до 20 адресов должников, но чаще всего неплательщики не открывают двери. В таких случаях участники рейда оставляют им извещения о явке.

Такой же рейд прошел и накануне, где дверь открыли лишь в одной квартире, но даже там самого должника не оказалось дома.

«Долги по алиментам — это одна из серьезных проблем. Мы регулярно проводим рейды. Сумма долга разная – от 11 тысяч до миллиона рублей. Сегодня у нас имеется около 700 производств. К сожалению, с каждым годом число должников по алиментам только увеличивается», — отмечает судебный пристав-исполнитель Светлана Уфимцева.

За первый квартал этого года против 12 неплательщиков были возбуждены уголовные дела, в отношении 22 родителей — протоколы об административном правонарушении. У 400 алиментщиков платежи взыскивают с зарплаты, еще 246 неплательщиков ограничили в праве управления авто.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.