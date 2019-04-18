Татар-информ

18 апреля 2019, 14:55

Происшествия

Алиментщики Елабуги задолжали своим детям почти 49 млн рублей

Рекомендуем

Происшествия

Алиментщики Елабуги задолжали своим детям почти 49 млн рублей

Долг некоторых неплательщиков вырос до одного миллиона рублей.

(Елабуга, 18 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Общий долг по алиментам в Елабуге составляет почти 49 млн рублей. Об этом сегодня сообщили елабужские судебные приставы.

На сегодняшний день 105 злостных неплательщиков алиментов Елабуги объявлены в розыск, еще 193 алиментщикам ограничен выезд за пределы страны.

По словам приставов, еженедельно они обходят до 20 адресов должников, но чаще всего неплательщики не открывают двери. В таких случаях участники рейда оставляют им извещения о явке.

Такой же рейд прошел и накануне, где дверь открыли лишь в одной квартире, но даже там самого должника не оказалось дома.

«Долги по алиментам — это одна из серьезных проблем. Мы регулярно проводим рейды. Сумма долга разная – от 11 тысяч до миллиона рублей. Сегодня у нас имеется около 700 производств. К сожалению, с каждым годом число должников по алиментам только увеличивается», — отмечает судебный пристав-исполнитель Светлана Уфимцева.

За первый квартал этого года против 12 неплательщиков были возбуждены уголовные дела, в отношении 22 родителей — протоколы об административном правонарушении. У 400 алиментщиков платежи взыскивают с зарплаты, еще 246 неплательщиков ограничили в праве управления авто.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Лаишевском районе РТ огнеборцы МЧС с воздуха и с земли сражались с условным лесным пожаром
Новости дня
21:46
Артем Силкин будет читать любимые рассказы и сказки на «Библионочи»

Директор острова-града Свияжск и другие казанцы станут участниками «ВсюНочного Чтения» в лаборатории «Угол», которое будет длиться шесть часов подряд.

21:28
Подготовка балетных спектаклей на Нуриевский фестиваль-2019 обойдется бюджету РТ в 8,2 млн рублей

В балетных спектаклях фестиваля примут участие ведущие российские и зарубежные исполнители.

21:26
УНИКС неожиданно проиграл в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ

В активе УНИКСа осталось 19 побед при 5 поражениях, второе после ЦСКА место в лиге.

21:16
В школах Набережных Челнов расскажут, почему птичьи кормушки нельзя выкидывать в «мусорку»

Накануне в официальной группе администрации Автограда появился снимок контейнера, заполненного самоделками.

21:06
В майские праздники из Казани в Санкт-Петербург и Екатеринбург будут ездить дополнительные поезда

Дополнительные поезда будут назначены на востребованные направления.

20:46
В России отзывают почти 800 автомобилей Mercedes-Benz
20:44
Мэрия: За два года число казанцев, участвующих в благотворительности, выросло на 10%

Ильсур Метшин отметил, что вопрос поддержки социально ориентированных НКО всегда остается одним из приоритетных для города.

20:28
Шествие «Бессмертного полка» в Елабуге в 2019 году пройдет до праздничного митинга

В день проведения мероприятия в городе будет ограничено дорожное движение.

20:16
В сквере Татгосфилармонии появятся два новых именных дерева

Традиция началась осенью 2015 года с саженцев в честь Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой.

20:14
Айрат Фаизов: Молодежь – это главный ресурс для развития Казани, его надо беречь

Одной из ключевых тем на XXXIII сессии Казанской городской Думы в Ратуше стала молодежная политика.

20:11
У Горбатого моста в Казани нашли останки женщины, которые пролежали там несколько лет

Части тела обнаружили рабочие неподалеку от СНТ «Дружба».

20:04
Татарстанская команда выиграла чемпионат России по фехтованию

В командном турнире татарстанские рапиристки обыграли сильную сборную Курской области со счетом 45:40.

19:46
В Международный день памятников в исторической части Набережных Челнов высадился музейный десант

Всего в Автограде насчитывается более 150 объектов культурного наследия республиканского и местного значения.

19:28
Миндортранс РТ: Из Казани ежесуточно выезжает около 500 автобусов нелегальных перевозчиков

Основной объем нарушений нелегальных перевозчиков связан с несоблюдением режима труда и отдыха водителей.

19:16
Первый в 2019 году дом по программе соципотеки в Набережных Челнах будет сдан в мае

После завершения строительных работ в 63-м микрорайоне пропишутся 12,5 тыс. горожан, из них 3,5 тыс. семей получат жилье в 17 соципотечных домах.

19:11
В Лаишевском районе РТ огнеборцы МЧС с воздуха и с земли сражались с условным лесным пожаром

На ликвидацию возгорания площадью 10 га привлекли вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

19:01
Эксперты Роскачества назвали три лучшие торговые марки популярного кисломолочного продукта
18:46
В Качаловском театре поставили экспериментальный спектакль по стихам известных казанцев

«Зимний трамвай» является слиянием театрального искусства, музыки и поэзии, это собранный из историй любви лирический рассказ о поиске счастья.

18:22
Жители Елабуги смогут оценить работы участников конкурса «Арт-сабантуй»

Картины художников Волго-Уральского региона будут выставляться в городском Дворце культуры в течение трех дней.

18:14
Сельхозкооперативам Татарстана помогут реализовать продукты в магазинах шаговой доступности

В технопарке «Идея» фермеры и представители розничных магазинов Казани обсудили перспективы сотрудничества.

18:06
Успешные практики российских регионов по аварийному жилью будут использовать во всей России

Поправки в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» будут внесены до 1 июня.

17:48
В Татарстане за автобусные перевозки без лицензии нарушителей могут оштрафовать на 400 тысяч рублей

За повторное нарушение у перевозчика конфискуют транспортное средство и могут наказать приостановлением деятельности.

17:42
Казанский Кремль, Болгарский и Елабужский заповедники совместно отпразднуют юбилеи создания

Праздничные мероприятия намечены на осень 2019 года.

17:32
Компания из Татарстана увеличит производство стекловолокна на 32%

Общий объем инвестиций составил почти один миллион рублей.

17:24
Марат Ахметов: Следует законодательно ограничить наценки на социально значимые виды сельхозпродукции

Коллеги из Башкортостана поддержали позицию главы Минсельхозпрода РТ относительно закупочных цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

События