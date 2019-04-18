В Казани объявят победителей литературного конкурса имени Флюса Латифи

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). 19 апреля в Казани состоится финал VIII Открытого литературного конкурса «Сэлэткэ нур булган йолдызлар» имени Флюса Латифи, сообщают организаторы.

Конкурс проходит при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.



Главной идеей конкурса является содействие развитию творческого потенциала молодых талантливых авторов в области татарской литературы и выявление одаренных детей, молодежи в области литературы, оказание им практической помощи в развитии.



Конкурс проводится по пяти номинациям: поэзия; проза; детская литература; драматургия; публицистика. Авторы боролись за победу, преодолевая четыре этапа: прием заявок на участие в конкурсе; отбор конкурсных работ; оценка конкурсных работ.



Четвертым этапом станет награждение участников конкурса, которое состоится в 16:00 в «Доме Сэлэт».

Экспертная комиссия конкурса определит лауреатов из числа отобранных заявок участников конкурса. Всех участников наградят сертификатами участника и дипломами победителей конкурса им. Флюса Латифи «Сэлэткә нур булган йолдызлар».

Помимо награждения, в этот день состоится образовательно-культурная программа конкурса, которая включит мастер-классы и круглые столы.

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