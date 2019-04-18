Нефтяники РИТЭКа присоединились к общегородскому субботнику в Нурлатском районе

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Коллектив ТПП «ТаТРИТЭКнефть» присоединился к общегородскому субботнику в Нурлатском районе. Так, вооружившись лопатами, мешками и граблями, нефтяники РИТЭКа очистили закрепленную за ними территорию: от Следственного комитета по ул. Ленинградская до пересечения с ул. Кариева. Коллеги из цехов убрали прилегающие к производству территории.

Своевременную пользу городам, где живут и работают, нефтедобытчики стараются приносить круглый год, но именно весной проводится больше всего экологических акций.

Заместитель генерального директора ООО РИТЭК, директор ТПП «ТаТРИТЭКнефть» Николай Нефедов рассказал об отношении его компании к экологии: «РИТЭК ведет деятельность на территории Татарстана более 20 лет. Здесь реализуются проекты, значимые как для республики, так и для всей России. Жителей Татарстана всегда отличало трепетное отношение к окружающей природе, а искренняя забота об экологии давно стала синонимом чистоты душевной. И в этом стремлении компания РИТЭК полностью разделяет и поддерживает татарстанцев: на протяжении всего периода своей деятельности общество уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранения зеленого наследия нашей планеты, считая этот аспект приоритетным в работе. Поэтому инновационные технологии предприятия основываются, прежде всего, на чутком и бережном отношении к природным ресурсам. Давайте же вместе сохраним и приумножим живое богатство нашей природы!»

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