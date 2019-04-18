В РТ осудили мужчину, который забил гвоздодером приятеля и спрятал тело под шифером за туалетом

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане осудили 56-летнего мужчину, который забил гвоздодером приятеля и спрятал его тело за уличным туалетом, прикрыв куском шифера. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что вечером 6 сентября прошлого года подсудимый, находясь в доме в деревне Сая Высокогорского района, распивал спиртные напитки в компании приятеля. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в результате которой мужчина нанес приятелю три удара гвоздодером по голове», – рассказал агентству Руслан Галиев.

От полученных травм пострадавший скончался. После этого злоумышленник вынес труп на улицу и спрятал его за туалетом, накрыв шифером.

Суд признал мужчину виновным по статье «Убийство» и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



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