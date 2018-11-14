В Москву отправят 200 электробусов и около 700 автобусов производства КАМАЗ в Башкортостане

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столицу России планируется поставить 200 электробусов и 655 автобусов производства дочернего завода КАМАЗа в Башкортостане, сообщил заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по пассажирскому транспорту Николай Пронин.

«Технологический прорыв, который совершила группа „КАМАЗ“ в прошлом году — это серийное начало выпуска электробусов, начало поставок в Москву. Этот продукт полностью выпускается на Нефтекамском заводе. Практически завершено выполнение первого контракта на поставку 100 единиц, подписан второй контракт. Суммарный портфель заказов поставляет более 12 млрд рублей, 200 единиц», — пояснил Пронин.

Кроме того, с Москвой подписали контракт на поставку автобусов.

«Историческое событие для Нефтекамского завода и группы „КАМАЗ“ в целом. Начали поставку, в том числе дизельных автобусов, подписав контракт на 655 единиц», — рассказал Николай Пронин.

Напомним, что Нефтекамский автозавод в Республике Башкортостан является одним из крупнейших дочерних предприятий КАМАЗа за пределами Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КАМАЗ и «Роснано» стали партнерами по разработке и производству батарей для электротранспорта.

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