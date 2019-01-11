В 2019 году Татарстан получит на поддержку МСП в 16 раз больше, чем в 2018-м

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В этом году Татарстан получит на поддержку МСП из федерального бюджета в 16 раз больше, чем в 2018-м — 1 млрд 129 млн рублей. Об этом журналистам рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«В этом году нам удалось привлечь значительную сумму на поддержку малого и среднего бизнеса — в 16 раз больше, чем в прошлом году. В первую очередь за счет нацпроектов», — отметил министр.

В 2019 году Татарстану уже выделено 751,2 млн рублей из средств федерального бюджета по программам Министерства экономического развития Российской Федерации. В рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» республика получит из федерального бюджета 1 млрд 129 млн рублей, рассказал Абдулганиев.

Он сообщил, что уже приняты решения о 185 млн рублей по линии Минэкономразвития России, Минсельхоза РФ — 193,7 млн. Помимо этого, Татарстан получит поддержку в размере 45,4 млн рублей в рамках софинансирования мероприятий по линии Минсельхоза РФ. А также планируется дополнительная инфраструктурная поддержка промпарков.

Из республиканского бюджета на поддержку предпринимателей традиционно направят 1 млрд рублей. В ближайшие три года эта сумма вырастет до 3 млрд рублей, сообщил глава Минэкономики РТ.

По его словам, общая сумма, направленная на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, составит почти 2,3 млрд рублей. При этом данная сумма может ещё увеличится, заключил Абдулганиев.

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