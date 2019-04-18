Татарстанская команда выиграла чемпионат России по фехтованию

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Рапиристки из Татарстана Аделя Абдрахманова, Регина Гарифуллина, Марта Мартьянова и Анастасия Семенова завоевали «золото» в командном турнире на чемпионате России по фехтованию, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Всего за звание лучших боролись 14 команд из девяти российских регионов. В ходе соревнований татарстанские спортсменки обыграли сборную Санкт-Петербурга (четвертьфинал, 45:37) и команду «Москва-1» (полуфинал, 27:26).

«В финальной серии поединков представительницы Татарстана обыграли сильную сборную Курской области (45:40), в составе которой выступает Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова», — сообщает пресс-служба министерства.

Для участницы татарстанской команды Адели Абрахмановой эта медаль стала второй на чемпионате России. Ранее спортсменка завоевала «серебро» в личном турнире.

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