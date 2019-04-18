Итоги республиканского конкурса «IT-чемпион» будут подведены в мае

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). 30 апреля завершится второй этап республиканского конкурса для школьников «IT-чемпион», сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Первый этап проходил с 18 сентября по 30 ноября прошлого года, в нем приняли участие более 40 тыс. школьников со всей республики. Участники обучали взрослых, как правильно пользоваться электронными сервисами на Портале госуслуг, а за каждую совершенную взрослыми на портале операцию получали баллы.

Наибольшее количество баллов (свыше 6 тыс.) набрала школьница из Зеленодольского района, а наибольшую активность показали школьники из Сабинского района (в конкурсе приняли участие 80% учащихся).

Во втором этапе участники могут получить повышенное количество баллов за «детские услуги» (пополнение школьной карты, оплата услуг детсада и прочее).

Уже в мае будут выбраны по три победителя от каждого района республики, которым подарят новые смартфоны.

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