Татар-информ

18 апреля 2019, 13:37

Происшествия

Душевнобольная жительница Удмуртии сгорела вместе с домом, сараем и баней в РТ

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Происшествия

Душевнобольная жительница Удмуртии сгорела вместе с домом, сараем и баней в РТ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Общая площадь пожара составила 90 кв. метров.

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Душевнобольная пенсионерка из Удмуртии сгорела вместе с домом, сараем и баней в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне рано утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в деревне Биктово на улице Мирной горит частный дом», – рассказали в пресс-службе МЧС РТ.

По вызову прибыли пожарные ОП «Терси», которых встретили жители деревни и рассказали, что внутри дома может находиться пожилая женщина. На тот момент огонь охватил полностью весь дом, а также рядом стоящие баню и сарай. Кровля жилого здания обрушилась и существовала опасность распространения огня на ближайшие строения.

Около получаса потребовалось огнеборцам, чтобы полностью потушить пожар. Разбирая сгоревшие конструкции дома внутри возле двери было обнаружено сильно обгоревшее тело хозяйки.

Как удалось выяснить позднее, погибшая 75-летняя женщина была уроженкой Удмуртии и состояла на учете у психиатра. Сгоревший дом принадлежал ее покойному мужу.

Общая площадь пожара составила 90 кв. метров. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатаций газового оборудования.
 

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