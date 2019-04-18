Игра «Ночное буриме», фехтовальные истории и «Город мастеров» ждут гостей Нацмузея в «Библионочь»

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). 20 апреля Национальный музей РТ вновь присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь». Программу откроет «Книжный базар», на ярмарке будут представлены как современные издания, так и букинистические раритеты, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

В 12.00 и 15.00 у гостей появится возможность совершить литературный маршрут по Национальному музею РТ и его филиалам «Как время катится в Казани золотое…». Путешествие позволит познакомиться с литературными местами Казани, связанными с жизнью и творчеством знаменитых писателей и поэтов.

В честь 220-летия со дня рождения А. С. Пушкина ансамбль «Ретро» подготовил литературно-музыкальную композицию «Я лиру посвятил народу своему…». Знатоки литературы могут принять участие в викторине «Путешествие за редкими книгами XVIII века», где каждый участник получит приз от музея.

Вечерняя программа в музее начнется со спектакля «Мюзиклы с книжной полки» от музыкального молодежного театра «Лориэн». Посетителям покажут музыкальные отрывки известных литературных произведений.

В 19.00 военно-исторический клуб «Витязь» проведет показательные выступления-соревнования «Со щитом или на щите: фехтовальные истории». А школа Перкуссии EthnoArt подготовила музыкальный сюрприз под названием «Ритмы весны» – барабанщики готовят зажигательное действо с ритмами народов мира.

Одним из ярких событий акции обещает стать иммерсивная квест-игра «Ночное буриме». В 21.00 каждый посетитель окунется в прекрасный мир литературного творчества и познакомится со знаменитыми писателями и их произведениями о Казани.

На творческой мастерской «Город мастеров» всех желающих научат гончарному искусству, изготовлению татарских украшений, писать свое имя арабскими буквами и многому другому. Создать для себя пару удобных и практичных закладок своими руками можно будет на мастер-классе «Книжный помощник». В течение целого дня будет работать «Изба-читальня», где можно будет ознакомиться с музейной, детской и познавательной литературой.

«В этот день в Национальном музее РТ действует акция – посетитель, принесший книгу для музейной библиотеки, получит скидку 50% на входной билет. Вход всем школьникам свободный», – сообщили организаторы.

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