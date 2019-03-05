Рустам Минниханов и верховный муфтий России обсудили развитие системы исламского образования

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Уфу встретился с верховным муфтием, председателем Центрального Духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«На встрече обсуждались перспективы развития системы исламского образования, взаимодействие по линии деятельности Болгарской исламской академии, а также вопросы межконфессионального сотрудничества в целом», — говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие врио главы Башкортостана Радий Хабиров и заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

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