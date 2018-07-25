Волонтеры Казани уговорили «Ритуал» совместно прибраться на могилах-памятниках Арского некрополя

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). В ближайшее воскресенье, 21 апреля, Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) совместно с МУП «Ритуал» проведет акцию по уборке мест захоронений видных деятелей, могилы которых признаны объектами культурного наследия. Инициативу анонсировала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», которая была посвящена международному Дню памятников и исторических мест, помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«В субботу везде в Казани будет общегородской субботник, поэтому наш охранный субботник мы планируем в воскресенье. Мы его проведем на Арском кладбище: в 11.00 встречаемся там у церкви Ярославских чудотвоцев. Вместе с МУП „Ритуал“ мы надеемся навести порядок на могилах, которые являются памятниками», — рассказала Балтусова.

Как позже «Татар-информ» разъяснила куратор одного из направлений ТРО ВООПИиК, движения «Казанские некрополи», Любовь Агеева, в настоящее время снег стаял на центральной и других крупных аллеях кладбища, однако вглубь секторов пробираться по-прежнему трудно. Администрация кладбища будет сопровождать волонтеров к наиболее доступным могилам выдающихся деятелей прошлого, а также обеспечит необходимым инвентарем.

«Работу для нас сотрудники кладбища уже нашли. Мы готовы ждать и сопроводить на место уборки любого желающего присоединиться к нам», — подчеркнула Агеева.

Волонтеры, как уточнили в администрации кладбища, смогут привести на Центральной аллее в порядок около десятка могил. Среди них захоронения выдающегося математика Николая Лобачевского, химиков Александра Арбузова и Александра Зайцева, врача Николая Виноградова, а также министра внутренних дел ТАССР Салиха Япеева, первого секретаря Татарского обкома КПСС Рашида Мусина.

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