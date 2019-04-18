В Татарстане сгорела крыша коровника площадью более 400 кв. метров

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Черемшанском районе Татарстана сгорела крыша коровника площадью более 400 кв. метров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В среду, 17 апреля, в 8.39 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Лашманка в Черемшанском районе РТ горит ферма по содержанию крупного рогатого скота», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Спустя 6 минут у горящего коровника были пожарные ОП «Лашманка». На месте выяснилось, что огнем объята кровля здания. Работники фермы рассказали, что внутри животных и персонала нет – в момент возгорания коровы были на пастбище.

За 25 минут огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 429 кв. метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.



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