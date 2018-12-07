В казанской Галерее современного искусства планируют создать мультимедийную лабораторию

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Необходимость открытия мультимедийной лаборатории на базе ГМИИ РТ обсудили на пресс-конференции в казанской Галерее современного искусства.

В мероприятии приняли участие директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева, вице-президент Российской академии художеств, академик и член президиума РАХ Константин Худяков, медиа-художник Наталия Ламанова.

«Искусство сейчас движется в сторону сотрудничества с технологиями искусственного интеллекта. У древнерусского искусства есть история, которую интересно раскрыть через цифровые технологии. Например, на западе создали Мону Лизу, которая может поговорить со зрителем, задать ему вопросы», — сказала Нургалеева.

Лаборатория позволит проводить иммерсивные выставки, фестивали, интерактивные образовательные мероприятия.

Цель лаборатории — организовать экспериментальное пространство для художников, программистов, музыкантов, которые смогли бы встречаться, создавать новые проекты, проводить исследования в области цифровых технологий.

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