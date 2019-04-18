Наркокурьера из Новосибирска будут судить в Татарстане

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Наркокурьера из Новосибирска, задержанного с 4 кг мефедрона в начале года на посту «Малиновка», будут судить в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в мае 2017 года неустановленное лицо создало организованную группу для сбыта наркотических средств на территории РФ. С этой целью организатор вовлек в преступную деятельность 26-летнего жителя Новосибирска, который в начале 2019 года, забрав из тайника на территории Московской области наркотическое средство мефедрон массой более 4 кг, направился в Уфу на попутном автомобиле», – рассказал Галиев.

На посту «Малиновка» в Татарстане наркокурьер был задержан полицейскими, которые обнаружили и изъяли у злоумышленника мефедрон.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет), организованной группой в особо крупном размере». На время следствия подозреваемый помещен в СИЗО.

Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд республики для рассмотрения по существу.



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