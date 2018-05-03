Казанский Кремль осудил поведение экс-игрока «Ак Барса», ударившего женщину-водителя

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Казанский Кремль осудил поведение экс-игрока хоккейного клуба «Ак Барс», который несколько раз ударил сидевшую в легковушке автоледи. Такое мнение на брифинге в Доме Правительства высказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, комментируя вчерашние сообщения о скандале с Дмитрием Обуховым.

«Мне кажется, он свои силы нападающего немножко не в той области применил, что абсолютно его не красит. Не только его, как хоккеиста, но и как человека, который нарушает общественный порядок», — сказала Галимова.

Накануне в полицию обратилась женщина, которая подъехала 12 апреля к одному из госучреждений в центре Казани и встала таким образом, что «Мерседес» не смог ее объехать. Несколько раз водитель иномарки подходил к легковушке, а затем открыл дверь и несколько раз ударил сидящую женщину-водителя — это запечатлели камеры видеонаблюдения.

По данным источника агентства, в материалах проверки фигурирует фамилия экс-игрока хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрия Обухова.

«Понятно, что, когда речь идет о публичном человеке, который имеет большое количество поклонников и почитателей спортивного таланта, это влечет за собой серьезную ответственность. Но здесь надо глобальнее смотреть на эту ситуацию, не разделять, хоккеист это или футболист. В принципе недопустимо так себя вести в общественных местах, тем более с женщиной», — отметила Галимова.

Полиция проверяет, действительно ли экс-игрок «Ак Барса» Обухов избил женщину-водителя в Казани.

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