Сельхозкооперативам Татарстана помогут реализовать продукты в магазинах шаговой доступности

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Сельскохозяйственные потребительские кооперативы и фермеры Татарстана будут предлагать продовольственные товары жителям Казани в магазинах шаговой доступности. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан».

Как сообщили в учреждении, на площадке казанского технопарка «Идея» состоялась встреча фермеров и представителей более десяти продуктовых магазинов шаговой доступности.

«Мероприятие организовал наш центр с целью помочь фермерам и сельхозяйственным потребительским кооперативам реализовать произведенную ими продукцию. По итогам встречи принято решение наладить партнерские отношения между сельскими предпринимателями и предприятиями розничной торговли, где будет представлена продукция, произведенная фермерами, владельцами частных крестьянских подворий», – рассказал директор Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан Илнур Хабибуллин.

По его словам, на встречу были приглашены фермеры из Балтасинского, Высокогорского, Зеленодольского, Кукморского, Лаишевского, Нижнекамского и Тетюшского муниципальных районов. В рамках мероприятия состоялась презентация продовольственных товаров, произведенных в фермерских хозяйствах.

«В дальнейшем планируется внедрение в магазинах – партнерах сельхозкооперативов системы дисконтных карт, чтобы горожане могли покупать качественные и свежие продукты от местных производителей со скидкой», – заметил Илнур Хабибуллин.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», решение о создании Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан было принято по поручению Президента РТ Рустама Минниханова. Новое учреждение призвано оказывать информационно-консультатционные услуги сельскому населению, способствовать развитию малых форм хозяйствования на селе и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

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