Татар-информ

18 апреля 2019, 12:20

Экономика и финансы

Генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов избран председателем Правления АФК на новый срок

Экономика и финансы

Генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов избран председателем Правления АФК на новый срок

Антон Мусатов занимал должность председателя Правления АФК с 2013-го по 2017 год.

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). На общем годовом собрании Ассоциации факторинговых компаний (АФК), которое состоялось 16 апреля 2019 года, Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг, был вновь избран председателем Правления АФК до 2021 года. Ранее он занимал эту позицию на протяжении четырех лет — с 2013-го по 2017 год.

Правление АФК — это коллегиальный исполнительный орган, принимающий решения по ключевым вопросам деятельности Ассоциации. На посту председателя Правления Антон Мусатов будет осуществлять общее руководство деятельностью Правления, представлять АФК в органах государственной власти, а также вести работу с общественными объединениями и членами Ассоциации.

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг, председатель Правления Ассоциации факторинговых компаний, прокомментировал: «За последние два года рынок факторинга существенно изменился: появились новые направления, продукты, технологии и запросы, повысились ожидания клиентов к более высокому качеству и широкому ассортименту факторинговых услуг. Все это открывает перед нами огромные перспективы роста — как числа вовлеченных участников рынка, так и объемов предоставленного российским компаниям финансирования».

«Будучи председателем Правления АФК, я намерен уделить особое внимание двум ключевым направлениям. Во-первых, развитию в России инструментов коммерческого финансирования на базе мировых практик. Это позволит нарастить объемы портфеля рынка факторинга до 1 трлн рублей к 2021 году. Во-вторых, внедрению платформенных факторинговых решений для массового подключения и финансирования клиентов малого и среднего бизнеса. Результатом этого станет рост числа компаний, пользующихся факторингом, по нашим оценкам, к 2021 году эта цифра может превысить 100 тысяч. АФК по-прежнему будет уделять большое внимание политике управления рисками, продвижению электронного документооборота и повышению уровня знаний об инструментах финансирования с помощью факторинга», — добавил Антон Мусатов.

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