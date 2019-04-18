Известный хирург из Словакии сделал две сложные операции пациентам ДРКБ в Казани

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Две сложные операции детям с пороком сердца провел профессор Павел Гавора совместно с коллегами Детской республиканской клинической больницы в Казани. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Одна из операций проводилась на кровеносных сосудах. Без полостной операции, через проколы специалисты установили ребенку два специальных устройства, которые закрывают дефект межпредсердной перегородки.

Подобные операции в России делают очень редко, отмечают врачи. Детей с таким сложным диагнозом обычно отправляют на полостную операцию на открытом сердце.

«Именно в ДРКБ выполняются эндоваскулярные операции (без разрезов – прим. Т-и) детям со сложными пороками сердца. Коллеги многих российских клиник знают, что наша клиника работает совместно с Павлом Гаворой. Каждый из докторов отделения рентгенохирургии ДРКБ прошел обучение в Братиславе у наших коллег во главе со словацким профессором и имеет сертификат о возможности работать с окклюдорами. 2-3 раза в год профессор Гавора посещает Казань, в частности ДРКБ», – отметил заведующий отделением рентгенохирургии Айдар Хамидуллин.





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