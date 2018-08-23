Минниханов лично встретится с участниками KazanSummit из Саудовской Аравии, Малайзии и Бахрейна

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана проведет ряд личных встреч с участниками XI Международного экономического форума KazanSummit из Саудовской Аравии, Малайзии и Бахрейна. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Включена в график встреча с руководителем главного инвестиционного управления Саудовской Аравии. Ожидается встреча с министром развития предпринимательства Малайзии, президентом верховного совета по исламским делам Бахрейна и послом Бахрейна в России, а также представителями нашего внешнеполитического ведомства — представители МИД также будут участвовать в KazanSummit», — сказала она.

Галимова отметила, что на юбилейный саммит приедет рекордное количество участников — 3000 человек почти из 60 государств. Приглашены 25 Чрезвычайных и Полномочных послов стран исламского мира в России. С ними Президент Татарстана также планирует провести личную встречу.

«Рустам Нургалиевич, будучи руководителем группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“, уделяет самое серьезное внимание работе со странами исламского мира, поэтому в рамках этого саммита предусмотрено большое количество его личных встреч с участниками KazanSummit», — отметила представитель Казанского Кремля.

XI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit» стартует 24 апреля. Он впервые пройдет в международном выставочном центре «Казань Экспо».

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