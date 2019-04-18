В Татарстане жители села спасли пьяного соседа, заснувшего с сигаретой

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане жители села Старые Бугады спасли пьяного соседа, заснувшего с сигаретой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Накануне в 21.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 сразу от нескольких очевидцев поступили сообщения о пожаре в небольшом частном доме в селе Старые Бугады Актанышского района республики», – рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Через 8 минут у пылающего дома были сотрудники ДПК «Тамыр», которых встретили жители села и рассказали, что вскрыли дверь горящего строения и вынесли на улицу пьяного хозяина дома.
63-летнего пострадавшего с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в Актанышскую ЦРБ.
Порядка 20 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате происшествия сгорели мебель и вещи на площади 4 кв. метра.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.