В Татарстане жители села спасли пьяного соседа, заснувшего с сигаретой

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане жители села Старые Бугады спасли пьяного соседа, заснувшего с сигаретой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 21.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 сразу от нескольких очевидцев поступили сообщения о пожаре в небольшом частном доме в селе Старые Бугады Актанышского района республики», – рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Через 8 минут у пылающего дома были сотрудники ДПК «Тамыр», которых встретили жители села и рассказали, что вскрыли дверь горящего строения и вынесли на улицу пьяного хозяина дома.

63-летнего пострадавшего с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в Актанышскую ЦРБ.

Порядка 20 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате происшествия сгорели мебель и вещи на площади 4 кв. метра.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.



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