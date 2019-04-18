В ДУМ РТ определили дату начала Рамадана и сумму фитр

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Первым днем Священного месяца Рамадан назначено 6 мая. Об этом стало известно на заседании Президиума ДУМ РТ под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, сообщает пресс-служба муфтията.

«В этом году продолжительность Рамадана составляет 29 дней, а дата празднования Ураза-байрама приходится на 4 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Время проведения праздничного намаза по случаю Ураза-байрама в больших городах — 7 утра. В мечетях сельской местности праздничные молитвы начнутся спустя 30 минут после восхода солнца или же в то время, которое было выбрано решением махали.

Кроме того, на заседании назначили минимальный размер садаки фитр, который в этом году составляет 100 рублей, а для тех, кто выплачивает Закят, рекомендуемая сумма фитр-садаки составляет 600 рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.