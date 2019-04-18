На содержание казанских фонтанов выделят более 19 млн рублей

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Содержание фонтанов Казани в 2019 году обойдется городскому бюджету в 19,1 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, целью работ является «создание благоприятных и комфортных условий для отдыха населения и придания городу более эстетичного вида».

30 фонтанов в ЦПКиО им. Горького, на Булаке, у театра им. Г. Камала и по городу откроют после зимы. Затем их очистят специальным моющим средством и заполнят водой. С наступлением холодов фонтаны снова закроют.

Закупка находится на этапе подачи заявок. Итоги аукциона в электронной форме подведут 13 мая.

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