АНО «Лига ФОРБС» организовала детские паралимпийские игры в Нижнем Новгороде

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Нижнем Новгороде в ФОКе «Юность» прошли паралимпийские игры среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Соревнования организованы детским движением «Паралимпийские Чемпионы России» в рамках Всероссийских детских паралимпийских игр, которые пройдут во многих регионах России в 2019 году.

В Нижнем Новгороде в соревнованиях приняли участие более 120 детей с разной формой инвалидности, мероприятие прошло благодаря поддержке региональной Общественной организации «Жить По-Настоящему».

Для участников была подготовлена насыщенная программа, включающая в себя соревнования по дисциплинам: бочче, шашки, кольцеброс, дартс.

АНО Лига ФОРБС детско-юношеское движение «Резерв Будущих Чемпионов России» продолжит проводить спортивные соревнования на территории России под лозунгом «Детские паралимпийские игры 2019». Так, с 27 мая по 1 июня мероприятие для детей пройдет Ульяновске, в период с 20 по 22 апреля в Ставрополе, с 7 мая по 31 мая — в Екатеринбурге.

А 1 июня, в день защиты детей, будет совершено восхождение «Лиги ФОРБС» в горы Алтайского края для установки флага детско-юношеского паралимпийского резерва России.

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