С начала 2019 года корью заболели жители 18 регионов России

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Валерия Белова). Заболеваемость корью в 2019 году зарегистрирована в 18 регионах Российской Федерации. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина.

«С начала 2019 года в России зарегистрирована заболеваемость корью уже в 18 регионах, в том числе граничащих с Республикой Татарстан. В этой связи мы обеспокоены рисками завоза кори в республику. У нас введена подчищающая иммунизация с 1 апреля для того, чтобы привить от кори всех, кто не прививался от заболевания. В Татарстане на сегодня насчитывается 19 тысяч непривитых, из них 2800 детей. Это те, кто не привит или не болел корью в детстве. На сегодня из 19 тысяч до поликлиник дошло только 1000 человек», – объяснила Марина Патяшина.

По словам главы территориального управления, за 2018 год в России заболеваемость корью выросла в 3,5 раза по сравнению с прошлыми годами. Только за прошлый год корь зарегистрировали в 67 регионах страны.

В Татарстане корью в 2018 году заболели 12 человек. В Набережные Челны приехал ребенок из другого региона, заболевший корью, который заразил всех детей, с которыми контактировал.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан очень обеспокоено ситуацией по кори в целом в мире. Эпидемиологическое неблагополучие продолжается в зарубежных странах, особенно в странах европейского региона, где в 43 из 57 стран зарегистрирована корь и показатели заболеваемости очень высокие», – отметила главный санитарный врач Татарстана.

По данным Роспотребнадзора, прививка от кори делается бесплатно в поликлинике по месту жительства детям и взрослым до 55 лет.

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