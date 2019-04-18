У казанского долгостроя на Четаева завершили благоустройство территории

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Казани закончили благоустройство территории у долгостроя на улице Четаева. Об этом стало известно на выездном совещании, которое провел первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Вокруг дома убрали строительный забор, уложили верхний слой асфальта, кроме того, разметили парковочные места, установили скамейки», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, Азат Нигматзянов во время совещания предложил будущим жильцам в субботу присоединиться к общегородскому субботнику и помочь в благоустройстве придомовой территории. Кроме того, дому теперь присвоили почтовый адрес — Четаева, 14.

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