Галимова: Благодарны Башкортостану, который в короткие сроки установил памятник Тукаю

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Казанский Кремль благодарен Башкорстостану за то, что республика смогла в короткие сроки установить памятник поэту Габдулле Тукаю в Уфе. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Сегодня культурная программа началась с открытия памятника Тукаю, за что мы, конечно, благодарны нашим башкирским коллегам. Они в короткие сроки организовали эту работу и установили памятник», — сказала Галимова.

Памятник установлен перед входом в Уфимский государственный татарский театр, заметила она. Автором статуи стал известный в Башкортостане скульптор Владимир Дворник.

«Мы надеемся, что появление этого памятника станет дополнительным связующим звеном в единении татарского и башкирского народов», — заключила представитель Казанского Кремля.

Этим утром первый памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыли в Уфе Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.