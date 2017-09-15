Пустовгаров готовится передать сборку «Ансатов» в Башкортостан и освоить выпуск беспилотников

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ»). Генеральный директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров готовится передать на Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) сборку части вертолетов «Ансат», а также освоить выпуск новых беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа. Об этом он сообщил на деловом форуме в Уфе.

«На сегодняшний день мы отдали КумАПП изготовление части оснастки Ми-38 и в перспективе будем отдавать на сборку узлы вертолетов. Также мы рассматриваем возможность передачи сборки вертолетов „Ансат“ в части фюзеляжа на КумАПП, что дало бы нам возможность не строить новые цеха окончательной сборки и сэкономить таким образом на нашей территории более 1 млрд рублей», — сказал Пустовгаров.

В своем вступлении он отметил, что Казанский вертолетный завод и КумАПП в перспективе будут развиваться как единый авиастроительный комплекс в рамках холдинга «Вертолеты России». «Являясь разными юрлицами, мы поставили задачу разработать единый инфраструктурный комплекс по производству вертолетов», — подчеркнул генеральный директор.

Среди приоритетных проектов Пустовгаров назвал создание единого центра компетенции по выпуску лопастей для вертолетов из композиционных материалов и выпуск беспилотников для Минобороны России. «Есть перспективный БЛА на базе „Ансата“, есть соосный БЛА, изготовленный в Кумертау. Нам Минобороны РФ говорит о потребностях в сотнях таких аппаратов», — подчеркнул генеральный директор.

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