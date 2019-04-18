Градозащитное движение «Том Сойер фест» впервые восстановит здание за пределами России

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). В сезоне 2019 года фестиваль сохранения исторической городской среды «Том Сойер фест» впервые выйдет за пределы России и примет в свое сообщество город Каракол в Киргизии. Об этом на своей странице в соцсети сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«С Международным днем памятников и исторических мест! И у нас прекрасная международная новость именно к такому дню. „Том Сойер Фест“ этим летом впервые пройдет за пределами России. А именно в городе Каракол в Киргизии. Это совсем недалеко от знаменитого озера Иссык-Куль», — написала Балтусова.

В посте также говорится, что в этом году Караколу исполняется 150 лет, и в городе много исторических, в том числе деревянных зданий. В декоративных элементах и типах построек, подчеркивает Балтусова, смешались традиции разных народов: киргизов, русских, татар и китайцев.

В городе Каракол с 17 по 30 июня пройдет Международный волонтёрский кампус «Том Сойер фест». Набирается группа волонтеров из 5 и более международных представителей, двух и более добровольцев Корпуса мира США и не менее двух местных добровольцев. Участникам кампуса должно быть не менее 17 лет.

Волонтеры займутся восстановлением деревянной весовой. Это историческое сооружение было построено в конце XIX века. Сейчас она почти разрушена, так как находится в центре самого крупного в Иссык-Кульской котловине базара: торговцы-современники по-своему переделали ее, разделив на части и надстроив второй этаж.

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