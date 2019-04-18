В Казанском метро полицейские поймали парня, в куртке которого был сверток с гашишем

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Казанском метро полицейские поймали парня, в куртке которого обнаружили сверток с гашишем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«14 апреля на одной из станций метрополитена внимание сотрудников полиции привлек молодой человек, который заметно нервничал и пытался затеряться в толпе. Полицейские провели досмотр мужчины в присутствии понятых и обнаружили в кармане его куртки сверток с веществом неизвестного происхождения», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Содержимое свертка было отправлено на экспертизу, которая установила, что изъятое вещество – гашиш, весом 47 г.

18-летний задержанный объяснил, что наркотики хранил для личного использования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные веществ». На время следствия парень будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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