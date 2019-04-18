Эксперты Роскачества назвали три лучшие торговые марки популярного кисломолочного продукта

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Из 11 торговых марок кефира эксперты Роскачества определили 3 лучшие — из Свердловской и Ярославской областей, а также Республики Чувашия. Информация об этом размещена на сайте организации.

«По результатам исследования одиннадцати торговых марок, бренды „Молочная благодать“, „Ярмолпрод“ и „Свитлогорье“ являются высококачественной продукцией, соответствующей не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества», — говорится в сообщении.

Кисломолочный продукт проверили по 35 показателям: микробиологические параметры, количество белка, качество молока и закваски, наличие антибиотиков.

Ранее Роскачество сообщало, как выбрать качественный кефир. Соответствующий продукт должен быть белого цвета и не иметь резкого запаха. Кроме этого, при выборе следует обращать внимание на этикетку.

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