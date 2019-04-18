Канадская альтистка и скрипач из Австрии выступили с ГСО РТ под управлением Александра Сладковского

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Третий концерт IX Международного фестиваля «Рахлинские сезоны», основанного народным артистом России Александром Сладковским в память о первом художественном руководителе и главном дирижере татарстанского оркестра Натане Григорьевиче Рахлине, прошел в Казани.

Один из самых известных музыкантов нашего времени, талантливый скрипач Юлиан Рахлин стал солистом и дирижёром вечера. Он не только построил блистательную карьеру исполнителя, но и заслужил признание за благотворительную деятельность в ЮНИСЕФ, а также за достижения в области педагогики.

Юлиан Рахлин вместе с выдающейся канадской альтисткой Сарой МакЭлрави исполнил Концертную симфонию для скрипки и альта с оркестром В. А. Моцарта в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Также со сцены БКЗ им. С. Сайдашева прозвучала увертюра-фантазия П. И. Чайковского, написанная по мотивам великой любовной трагедии Шекспира. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» в исполнении ГСО РТ, за дирижерским пультом которого стоял Юлиан Рахлин, поведала слушателям о непримиримой вражде и вечной любви.

Во втором отделении концерта слушателям представили Симфонию № 1 И. Брамса в четырех частях. Энергичное исполнение музыки, пронизанной танцевальными и песенными мотивами, передало залу радостное настроение произведения.

После концерта Юлиан Рахлин поделился своими впечатлениями.



«Оркестр потрясающий, очень высокого международного уровня. Все музыканты настоящие профессионалы. В этом чувствуется большая работа моего друга Александра Сладковского – одного из самых лучших музыкантов и дирижеров нашего времени», – рассказал Рахлин.

Отметим, что концерт 27 апреля закроет IX Международный фестиваль «Рахлинские сезоны». В этот вечер зрителям представят три музыкальных произведения: Арпеджионе для альта и струнного оркестра Ф. Шуберта в обработке Д. Табаковой, Сюиту в старинном стиле Д. Табаковой и Симфонию № 3 И. Брамса. Солистом и дирижером вечера выступит яркий музыкант, пользующийся репутацией одного из лучших альтистов мира, Максим Рысанов.

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