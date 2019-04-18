Татар-информ

18 апреля 2019, 10:50

Общество

Ведущие информагентства Татарстана и Башкортостана наладят обмен новостями

Рекомендуем

Общество

Ведущие информагентства Татарстана и Башкортостана наладят обмен новостями

Фото: Владимир Васильев

Меморандум о сотрудничестве между агентствами был подписан в ходе делового форума «Татарстан — Башкортостан» в Уфе.

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Государственные информационные агентства «Татар-информ» и «Башинформ» наладят оперативный обмен новостями о жизни двух республик. Меморандум о сотрудничестве сегодня подписали генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков и руководитель ИА «Башинформ» Максим Ульчев.

«Татары и башкиры — два братских народа, в Башкортостане проживают свыше 1 млн татар, которые нуждаются в получении оперативных новостей из Татарстана. Такая же заинтересованность есть и у башкирской диаспоры в Татарстане. Меморандум между агентствами „Татар-информ“ и „Башинформ“ позволит более широко освещать экономические, культурные, социальные и научные проекты между нашими регионами», — сказал генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков после подписания документа. 

Как отметил генеральный директор ИА «Башинформ» Максим Ульчев, меморандум между агентствами фиксирует уже сложившиеся отношения между двумя крупными региональными медиахолдингами. «В документе указано, что сотрудники агентств будут помогать друг другу в получении оперативной и достоверной информации, обмениваться опытом для повышения профессионализма», — пояснил Ульчев. По его словам, между Татарстаном и Башкортостаном началась новая волна оживления сотрудничества, которая нуждается в информационном сопровождении. «Башкортостанцы будут получать больше интересной, профессионально подготовленной информации о событиях в соседнем регионе. В Татарстане, полагаю, больше и лучше узнают о нас», — подчеркнул генеральный директор ИА «Башинформ».

ИА «Татар-информ» — ведущее информационное агентство РТ, за 25 лет заслужившее авторитет крупнейшего СМИ Татарстана и Поволжья и ставшего известным в России в целом. Ежедневно, 24 часа в сутки, ИА «Татар-информ» производит до 250 информационных сообщений на русском, до 40 оригинальных — на татарском. В целом за месяц прочитывается более 1 млн материалов агентства. По итогам 2018 года ИА «Татар-информ» признано самым цитируемым СМИ Татарстана по версии компании «Медиалогия».

Сайт ИА «Башинформ» — один из первых в башкирском сегменте Рунета, доменное имя bashinform.ru было зарегистрировано в марте 1997 года. Сейчас главный сайт ИА «Башинформ» является самым цитируемым на территории республики, по данным сервисов Liveinternet, Yandex.Metrika и Google.Analytics.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Волонтеры Казани уговорили «Ритуал» совместно прибраться на могилах-памятниках Арского некрополя
Новости дня
13:37
Душевнобольная жительница Удмуртии сгорела вместе с домом, сараем и баней в РТ

Общая площадь пожара составила 90 кв. метров.

13:31
Волонтеры Казани уговорили «Ритуал» совместно прибраться на могилах-памятниках Арского некрополя

Присоединиться к работам на захоронениях, признанных объектами культурного наследия, желающие могут 21 апреля с 11 часов.

13:28
Рустам Минниханов и верховный муфтий России обсудили развитие системы исламского образования

Встреча с Талгатом Таджуддином прошла в рамках рабочей поездки Рустама Минниханова в Уфу.

13:20
Два новых проезда появятся в Советском районе Казани

Проезды получили названия «проезд Созидателей» и «проезд Яраткан».

13:18
Канадская альтистка и скрипач из Австрии выступили с ГСО РТ под управлением Александра Сладковского

На очередном концерте «Рахлинских сезонов» со сцены БКЗ им. С. Сайдашева прозвучала музыка Чайковского, Моцарта и Брамса.

13:05
В Татарстане сгорела крыша коровника площадью более 400 кв. метров

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

12:55
Наркокурьера из Новосибирска будут судить в Татарстане

26-летнего мужчину с 4 кг мефедрона задержали в начале 2019 года на посту полиции «Малиновка».

12:48
Казанский Кремль осудил поведение экс-игрока «Ак Барса», ударившего женщину-водителя

Лилия Галимова считает, что Дмитрий Обухов «не в той области применил силы нападающего».

12:42
Известный хирург из Словакии сделал две сложные операции пациентам ДРКБ в Казани

Профессор Павел Гавора прооперировал двух детей с пороком сердца.

12:35
АНО «Лига ФОРБС» организовала детские паралимпийские игры в Нижнем Новгороде

В соревнованиях приняли участие более 120 детей с разной формой инвалидности.

12:20
Генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов избран председателем Правления АФК на новый срок

Антон Мусатов занимал должность председателя Правления АФК с 2013-го по 2017 год.

12:20
Минниханов лично встретится с участниками KazanSummit из Саудовской Аравии, Малайзии и Бахрейна

В частности, Президент Татарстана проведет переговоры с министром развития предпринимательства Малайзии и послом Бахрейна в России.

12:17
В Татарстане жители села спасли пьяного соседа, заснувшего с сигаретой

В результате происшествия сгорели мебель и вещи на площади 4 кв. метра.

12:15
В ДУМ РТ определили дату начала Рамадана и сумму фитр

Священный месяц Рамадан начнется 6 мая.

12:07
У казанского долгостроя на Четаева завершили благоустройство территории

Будущие жильцы проблемного четвертого дома на общегородском субботнике присоединятся к уборке придомовой территории.

12:03
В Казани спасатели МЧС расчистили русло Ноксы от мусора и деревьев

В поселке Малые Дербышки река Нокса была буквально засыпана бутылками, мусором и поваленными деревьями.

11:59
С начала 2019 года корью заболели жители 18 регионов России

В Татарстан корь завезли в 2018 году, тогда заболели 12 человек.

11:45
Галимова: Благодарны Башкортостану, который в короткие сроки установил памятник Тукаю

В Казанском Кремле надеются, что памятник станет дополнительным связующим звеном в единении татарского и башкирского народов.

11:42
Пустовгаров готовится передать сборку «Ансатов» в Башкортостан и освоить выпуск беспилотников

В Уфе проходит деловой форум «Татарстан-Башкортостан».

11:40
ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане

ВТБ рассматривает возможность участия в подготовке и реализации проекта по модернизации производства ГУП «ТАЛКО».

11:31
Градозащитное движение «Том Сойер фест» впервые восстановит здание за пределами России

К волонтерскому фестивалю в новом сезоне присоединился город Каракол в Киргизии.

11:26
Госдума РФ приняла законопроект об «ипотечных каникулах»
11:20
Доля кошерной продукции марки «Махеевъ» из кошерного ассортимента достигла 2%

Первый сертификат на кошерную продукцию торговой марки «Махеевъ» был получен в августе 2017 года.

11:15
В Казанском метро полицейские поймали парня, в куртке которого был сверток с гашишем

Возбуждено дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

11:15
В Казани снесут четыре аварийных дома по улице Приволжская

Многоквартирные дома планируется снести в шестимесячный срок.

События