Ведущие информагентства Татарстана и Башкортостана наладят обмен новостями

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Государственные информационные агентства «Татар-информ» и «Башинформ» наладят оперативный обмен новостями о жизни двух республик. Меморандум о сотрудничестве сегодня подписали генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков и руководитель ИА «Башинформ» Максим Ульчев.

«Татары и башкиры — два братских народа, в Башкортостане проживают свыше 1 млн татар, которые нуждаются в получении оперативных новостей из Татарстана. Такая же заинтересованность есть и у башкирской диаспоры в Татарстане. Меморандум между агентствами „Татар-информ“ и „Башинформ“ позволит более широко освещать экономические, культурные, социальные и научные проекты между нашими регионами», — сказал генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков после подписания документа.

Как отметил генеральный директор ИА «Башинформ» Максим Ульчев, меморандум между агентствами фиксирует уже сложившиеся отношения между двумя крупными региональными медиахолдингами. «В документе указано, что сотрудники агентств будут помогать друг другу в получении оперативной и достоверной информации, обмениваться опытом для повышения профессионализма», — пояснил Ульчев. По его словам, между Татарстаном и Башкортостаном началась новая волна оживления сотрудничества, которая нуждается в информационном сопровождении. «Башкортостанцы будут получать больше интересной, профессионально подготовленной информации о событиях в соседнем регионе. В Татарстане, полагаю, больше и лучше узнают о нас», — подчеркнул генеральный директор ИА «Башинформ».

ИА «Татар-информ» — ведущее информационное агентство РТ, за 25 лет заслужившее авторитет крупнейшего СМИ Татарстана и Поволжья и ставшего известным в России в целом. Ежедневно, 24 часа в сутки, ИА «Татар-информ» производит до 250 информационных сообщений на русском, до 40 оригинальных — на татарском. В целом за месяц прочитывается более 1 млн материалов агентства. По итогам 2018 года ИА «Татар-информ» признано самым цитируемым СМИ Татарстана по версии компании «Медиалогия».

Сайт ИА «Башинформ» — один из первых в башкирском сегменте Рунета, доменное имя bashinform.ru было зарегистрировано в марте 1997 года. Сейчас главный сайт ИА «Башинформ» является самым цитируемым на территории республики, по данным сервисов Liveinternet, Yandex.Metrika и Google.Analytics.

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