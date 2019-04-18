(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Товарооборот между Татарстаном и Башкортостаном должен вырасти с 34 до 60 млрд рублей. Такую планку обозначил Президент Татарстана Рустам Минниханов, который находится в Уфе с рабочим визитом.

«34 млрд рублей — это хорошая цифра, но надо поставить задачу выйти на 50 — 60», — сказал Минниханов.

Накануне Президент РТ сообщил, что товарооборот между республиками превышает 34 млрд рублей. Он также отметил, что нужно открывать рынки для предпринимателей Татарстана и Башкортостана.

«Очень важно для предприятия наличие рынков. Татарстан, Башкортостан — огромные рынки. В первую очередь мы обязательно должны открыть рынки для наших коллег», — заявил Президент РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.