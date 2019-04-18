Бойцы Росгвардии потушили пожар, вспыхнувший возле автовокзала в Зеленодольске

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Бойцы Росгвардии потушили пожар, вспыхнувший возле столовой и автовокзала в Зеленодольске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Во время патрулирования заданного района войсковой наряд в составе ефрейтора Анвара Аминова и рядового Кирилла Блохина получил сообщение о появлении резкого запаха дыма вблизи автовокзала "Мирный". Военнослужащие незамедлительно направились к возможному очагу возгорания», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили, что за забором автовокзала вблизи общественной столовой горит сухая трава. Огонь быстро распространялся, и существовала опасность перекидывания пожара на близлежащие конструкции. Бойцы без колебаний принялись тушить возгорание подручными средствами. Через некоторое время к ним на помощь пришли сотрудники столовой и автовокзала.

Совместными усилиями пожар был потушен.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.