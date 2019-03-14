Минниханов: У Татарстана и Башкортостана богатый потенциал для развития сотрудничества

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). У Татарстана и Башкортостана богатый потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества, заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с врио главы Башкортостан Радием Хабировым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил Радия Хабирова за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном и содействие в организации Дней Республики Татарстан в Башкортостане.

«Наши братские народы объединяют общая история, культура, национальные традиции, единая религия, близкие языки, схожесть экономических интересов. На протяжении многовековой истории между нашими народами были и всегда будут только дружеские отношения. Татарстан и Башкортостан имеют общую границу, связаны автобусным и железнодорожным сообщением, а также ежедневными прямыми авиарейсами. В Башкортостане действует представительство Татарстана. Планируется открытие представительства Башкортостана в Татарстане. Мы готовы оказать содействие», — сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что Дни Татарстана в Башкортостане охватывают широкий спектр направлений сотрудничества: от официальных контактов и делового партнерства до многообразия гуманитарных связей. «Сегодня мы подписываем межправительственное Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Данный документ ознаменует собой новый этап в отношениях наших братских республик», — заявил Президент РТ.

Рустам Минниханов обратил внимание, что Башкортостан — стратегический партнер Татарстана. Партнерские связи с коллегами из Башкортостана успешно развивают ряд татарстанских предприятий: «Татнефть», «КАМАЗ», «ТАИФ», «ТАНЕКО», «НЭФИС», предприятия АПК и другие.

По словам Рустама Минниханова, республики имеют особую культурную и духовную общность. В Башкортостане проживает более 1 млн татар. Половина населения обоих регионов исповедует ислам.

Президент РТ поблагодарил руководство Башкортостана за внимание к культурным и духовным запросам татар, проживающих в республике, укрепление межнациональных отношений. «У наших регионов хорошие возможности для взаимодействия в области культуры, молодежной политики, спортивного движения, туризма. Это важные составляющие построения отношений дружбы и взаимопонимания. Уверен, наши регионы смогут реализовать богатейший потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества», — заключил он.

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