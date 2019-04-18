Два новых проезда появятся в Советском районе Казани

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В Советском районе Казани появятся проезд Созидателей и проезд Яраткан. Соответствующее постановление исполкома города включено в сборник документов, опубликованный на сайте мэрии столицы РТ.

«Присвоить вновь формируемым проездам в Советском районе г. Казани следующие наименования (приложение): проезду № 1 — „проезд Созидателей — Созидателей юлы“; проезду № 2 — „проезд Яраткан — Яраткан юлы“», — говорится в документе.

Решение было принято с учетом обращений компании-застройщика территории и рекомендаций Комиссии по топонимике муниципального образования.



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