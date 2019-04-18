Татар-информ

18 апреля 2019, 13:20

Общество

Два новых проезда появятся в Советском районе Казани

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Общество

Два новых проезда появятся в Советском районе Казани

Проезды получили названия «проезд Созидателей» и «проезд Яраткан».

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В Советском районе Казани появятся проезд Созидателей и проезд Яраткан. Соответствующее постановление исполкома города включено в сборник документов, опубликованный на сайте мэрии столицы РТ.

«Присвоить вновь формируемым проездам в Советском районе г. Казани следующие наименования (приложение): проезду № 1 — „проезд Созидателей — Созидателей юлы“; проезду № 2 — „проезд Яраткан — Яраткан юлы“», — говорится в документе.

Решение было принято с учетом обращений компании-застройщика территории и рекомендаций Комиссии по топонимике муниципального образования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в честь Ильгама Шакирова назовут проспект в «Салават Купере».

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