Главной темой «Библионочи» в Нижнекамске станет театр

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). 19 апреля в Нижнекамске в шестой раз состоится «Библионочь». Всероссийскую акцию проведут в центральной библиотеке им. Тукая и детской библиотеке «Апуш», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В этом году главной темой «Библионочи» станет театр.



В акции традиционно примут участие все библиотеки города. Для гостей будут работать игровые зоны, проведут мастер-классы, театрализованные представления и конкурсы. На каждой площадке развернется своя программа, где каждый найдет себе развлечение по душе.



В центральной библиотеке имени Тукая вечер откроет «Женитьба» Гоголя, которую представят ученики школы № 3. Кроме того, у гостей появится возможность посетить исторический бал, попробовать себя в роли детективов в игре «Бессонница» и в роли моделей на мастер-классе по вечернему макияжу. В программе также запланирован мастер-класс по сценической речи «Карл у Клары», конкурс сценической пластики «Станиславский верит», литературное караоке и многое другое.





Отдельная развлекательно-игровая программа ждет детей и подростков в центральной детской библиотеке «Апуш». Начало акции – в 16.00. Отрывок из пьесы Крылова «Урок дочкам» представят юные актеры театральной студии «Восхождение».



Маленьких читателей ожидает игра-пантомима «What is it?», познавательное занятие «Бессонница на горе Олимп», мастер-классы, аквагрим, также будет работать школа актерского мастерства Петрушки, где ребятам предложат примерить на себя роль актеров.



«Библионочь» завершится в 22:00. Подробная программа здесь.

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