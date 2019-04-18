В Казани снесут четыре аварийных дома по улице Приволжская

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Казани снесут четыре многоквартирных дома, которые признаны аварийными. Соответствующее постановление исполкома города включено в сборник документов, опубликованный на сайте мэрии столицы РТ.

«Признать многоквартирные дома № 153, 155, 157, 159 по ул. Приволжская аварийными и подлежащими сносу», — говорится в документе.

Объекты поручено снести в течение шести месяцев. Доступ к зданиям в целях безопасности будет ограничен. Вывоз строительного мусора планируется после сноса зданий.

Ответственность за снос и безопасность граждан вблизи указанных домов обеспечат администрации Кировского и Московского районов исполнительного комитета г. Казани.

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