Радий Хабиров: Рынки Татарстана и Башкортостана открыты друг другу

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Башкортостаном станет дополнительным импульсом для развития контактов между республиками. Об этом журналистам заявил врио главы Башкортостана Радий Хабиров после подписания соглашения о сотрудничестве регионов.

«Самое первое, на что мы надеемся, — увеличить существующий товарооборот. Второе — наши рынки открыты друг другу: у нас есть то, что интересно Татарстану, в Татарстане есть то, что интересно нам», — отметил Хабиров.

По его словам, помимо соседских и экономических отношений регионы связывают общая культура, история, язык и представление о мире.

«Мы подписываем соглашение — чтобы дать дополнительный импульс нашим контактам и взаимодействию наших предпринимателей и предприятий. В рамках соглашения мы делаем инфраструктурные изменения, в частности открываем представительство Республики Башкортостан [в Татарстане]», — добавил врио главы Башкортостана.

Республики постоянно обмениваются опытом, следят за успехами друг друга — это постоянный процесс взаимного обогащения и обучения, подчеркнул Хабиров. В частности, недавно лидеры регионов обсудили управленческие методы работы государственных и муниципальных органов власти РТ, заключил он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.