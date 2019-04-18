Роберт Миннуллин: Открытие памятника Тукаю в Уфе – для меня самое дорогое

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Народный поэт Татарстана, лауреат премии им. Г. Тукая Роберт Миннуллин назвал установление памятника Тукаю в Уфе долгожданным событием как для татар, так и для башкирского народа. «Открытие памятника Тукаю в Уфе — для меня самое дорогое», — сказал он корреспонденту «Татар-информ».

По словам поэта, обсуждение установления памятника Тукаю началось много лет назад. «С просьбой установить памятник Тукаю писатели Башкортостана публиковали объемные статьи, интеллигенция республики написала большое письмо главе Башкортостана, я также выступил со статьей. Проходили годы, уже было утверждено место установления памятника. Но дело затягивалось, потому что татарские общественные организации не могли прийти к единому мнению, где должен стоять памятник и как он должен выглядеть.

Я очень рад участвовать в открытии этого памятника. Это для нас не простой памятник. Он нас объединяет, потому что Тукай — это национальный поэт также и башкирского народа. Это они и сами говорят, это сказал и Мустай Карим», — отметил Роберт Миннуллин.

Памятник, высота которого составляет 8 метров, открылся сегодня. Он установлен на площади перед татарским государственным театром «Нур». В церемонии открытия участвовали Президент Татарстана Рустам Минниханов и временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров.

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