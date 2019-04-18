В следующем году в Татарстане пройдут Дни Республики Башкортостан

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил делегацию из Башкортостана во главе с врио главы республики Радием Хабировым посетить празднование 100-летия ТАССР в следующем году и анонсировал проведение Дней Башкортостана в Татарстане. Об этом Президент РТ заявил журналистам после подписания соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и Башкортостаном.

«Я приглашаю наших коллег на мероприятия, посвященные нашему 100-летию. Я надеюсь, что мы также проведем в нашей республике Дни Республики Башкортостан», — отметил Минниханов.

В своей речи Президент РТ поздравил «башкирских братьев» со 100-летием и подчеркнул, что Башкортостан — это первая республика, которая провела подобный праздник.

«Мы очень дорожим и ценим наши отношения, которые сложились очень давно. Наши братские народы, две республики, две мощнейшие территории нашей страны — Татарстан и Башкортостан», — добавил Президент.

Сегодня товарооборот между регионами составляет более 34 млрд рублей. Республики развивают не только торгово-экономические отношения, но и реализуют совместные гуманитарные проекты, в частности, взаимодействуют театры, творческие и спортивные коллективы, работают образовательные программы.

В рамках подписанного соглашения планируется расширить работу по туризму и развивать инновационное направление, заключил Минниханов.

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