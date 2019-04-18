(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов уверен, что Уфа преобразится в ближайшие пять лет. Об этом он сказал, общаясь с журналистами после подписания соглашения о сотрудничестве с Башкортостаном.

«Я уверен, через пять лет вы Уфу не узнаете, она будет совершенно другая, и мы будем с удовольствием сюда приезжать», — сказал Президент РТ.

Он отметил, что у республики есть все возможности раскрыть город, но уже в этот приезд Минниханов отметил набережную в столице Башкортостана.

«Мне Радий Фаритович [Хабиров] рассказал, какие большие объекты планируется сделать. Нет никакого сомнения, Башкортостан — это красивейший уголок нашей страны. Сюда и туристы поедут, и столица преобразится, [в этом нет] никаких сомнений», — заверил Рустам Минниханов.

Он отметил, что все города учатся друг у друга, а «Казани еще много чего нужно изменить и много работать».

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