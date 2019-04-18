Хабиров попросил Минниханова помочь в открытии полпредства Башкортостана в Казани

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Врио главы Башкортостана Радий Хабиров сегодня попросил Президента РТ помочь с открытием в Татарстане полномочного представительства Республики Башкортостан. По словам Хабирова, оно необходимо для увеличения встречных товарных потоков и роста товарооборота между регионами.

«Многие предприятия Башкортостана активно взаимодействуют с татарстанскими компаниями, совместно работают Торгово-промышленные палаты Татарстана и Башкортостана. Предстоит большая работа по увеличению встречных товарных потоков, для этого мы открываем в Татарстане полномочное представительство нашей республики. Прошу вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, помочь нам с помещением», — сказал Хабиров на встрече с Президентом Татарстана.

По словам Хабирова, в последние годы товарооборот между Татарстаном и Башкортостаном существенно вырос, увеличились взаимные поставки продуктов питания, нефтепереработки, полимеров бумаги, других товаров. «Из Татарстана нам поставляют химическую продукцию, листовое стекло, медицинские изделия, и нужно, чтобы перечень товаров из года в год расширялся», — подчеркнул врио главы Башкортостана.

Президент Татарстана поддержал предложение открыть в Казани полномочное представительство Башкортостана. «Мы дадим все поручения, чтобы подобрать необходимые помещения для организации работы», — отметил Минниханов.

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