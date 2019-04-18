Хабиров: Будем сотрудничать с Татарстаном в сельском хозяйстве и нефтехимии

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан и Башкортостан будут сотрудничать в сфере сельского хозяйства и нефтехимии, обмениваясь успешными практиками и достижениями. Об этом рассказал врио главы Башкортостана Радий Хабиров, общаясь с журналистами после подписания соглашения о сотрудничестве с РТ.

«У нас будут точки роста в сфере сельского хозяйства, потому что нам есть, чему обучаться, и есть взаимоинтересные рынки в этой части продукции. В Татарстан мы из года в год повышаем поставку продуктов питания и продуктов сельхозпроизводства, поэтому этот рынок будет склонен к увеличению. Очень интересный опыт у нас будет в сфере нефтехимического производства. Это то, что является нашим коньком», — отметил Хабиров.

Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Башкортостаном повлечет за собой «обмен управленческими методами, навыками и новаторскими достижениями», уверен Хабиров.

«Мне сложно прогнозировать, но я знаю, что это путь к успеху и поступательному развитию наших республик», — заключил врио главы Башкирии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.