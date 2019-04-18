Минниханову вручили орден за укрепление сотрудничества между Татарстаном и Башкортостаном

(Уфа, 18 апреля, «Татар-информ»). Врио главы Башкортостана Радий Хабиров сегодня вручил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден Салавата Юлаева за укрепление сотрудничества между двумя республиками.

Вручение ордена прошло в здании администрации главы Башкортостана.

«Указом Главы Республики Башкортостан за большой вклад в укрепление сотрудничества между республикой Башкортостан и Республикой Татарстан орденом Салавата Юлаева награжден Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов», — объявили во время вручения награды.

Орден Салавата Юлаева учрежден в 1998 году, он вручается гражданам за плодотворную государственную и общественную деятельность, за высокие производственные достижения, заслуги в сфере научной и научно-исследовательской деятельности, а также в области культуры, искусства и литературы.

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